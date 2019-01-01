الشرطة تقبض على 57 مطلوبا وتضبط 128 مركبة غير قانونية في الخليل

الخليل / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الاثنين،على 57 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 208 مذكرة قضائية من المحاكم والنيابة العامة، وضبطت 128 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أنه وبناء على تعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة المظاهر السلبية وملاحقة المطلوبين للعدالة، تمكنت شرطة محافظة الخليل من إلقـاء القبض على57 مطلـوبا، وضبطت 128 مـركبة غير قانونيــة، بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وعدم صلاحيتها للسير على الطرقات .

وأكدت الشرطة مواصلة الجهود لفرض الأمن وبسط سيادة القانون والقضاء على كافة المظاهر السلبية في المحافظة.