مجدلاني يدعو استراليا لدعم الأونروا ويحذر من قرارات الاحتلال بضم المستوطنات

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، استراليا للتصويت نحو تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكذلك استئناف دعمها المالي للوكالة في ضوء المحاولات الأمريكية الاسرائيلية المتواصلة لإنهاء عملها.

جاء ذلك خلال لقاء مجدلاني اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله، بممثل استراليا المعتمد لدى دولة فلسطين مارك بيلي، حيث بحث معه تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والوزارات ذات الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي في ظل الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية.

وقال مجدلاني إن ادارة ترمب انتقلت لموقع الشريك الدائم للاحتلال، وتشجيعه على المزيد من القوانين والاجراءات العنصرية، عبر تلك الاجراءات التي تعمل حكومة نتنياهو على تطبيقها بضم المستوطنات، الأمر الذي يعني انهاء حل الدولتين .

وأشار الى أن دولة الاحتلال تمثل العنصرية المدعومة من ادارة ترمب، وكذلك حالة الفاشية الجديدة في المجتمع الاسرائيلي وما تشهده من تسابق في ظل الانتخابات، والتي تعبر عنها اجراءات تهويد مدينة القدس والتوسع الاستيطاني والقوانين الفاشية .

وتابع مجدلاني نتشارك مع استراليا بقيم الحرية والديمقراطية، وندعوها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه أكد بيلي، على حرص بلاده على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، قائلا إنه سيحمل هذه المطالب المتعلقة بالأونروا وكذلك دعم مؤسسات السلطة الفلسطينية الى حكومة بلاده.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة .