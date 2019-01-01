تحديد موعد استكمال صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع عبر فروع البريد المختلفة في القطاع.

وقالت وزارة الاتصالات في تصريح صحفي: "سيتم استكمال صرف المنحة القطرية للمتبقين وذلك يومي الاربعاء والخميس القادمين، في مكاتب البريد التالية "عمر المختار، خانيونس، رفح" في اوقات الدوام الطبيعي".

يذكر أن عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار استمرت اليوم الاثنين وأمس عبر مكاتب البريد الرئيسية (عمر المختار وجباليا ودير البلح خانيونس ورفح)، حيث كانت اللجنة القطرية قد بدأت بالصرف لمئة ألف أسرة منذ 25 أغسطس 2019

ويوم الأحد 25 أغسطس 2019 بدأت اللجنة القطرية بصرف دفعة جديدة من منحة 100 دولار لمئة ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.