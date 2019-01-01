"المحامين العرب" يعقد اجتماعاته في عمان ويبحث سبل التصدي لصفقة القرن

عمان /سما/

تستضيف نقابة المحامين الأردنيين في عمان، اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، تحت شعار "متحدون معا لإسقاط صفقة القرن"، خلال الفترة من 7_9 الشهر الجاري.

وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات، رئيس المكتب الدائم في لقاء صحفي إن عقد الاجتماع في هذه الفترة له معان ودلالات كبيرة وكثيرة، خاصة وأن الشعار المؤتمر يؤكد على أن كلمة المحامين العرب واحدة تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها الابدية القدس، مع تأكيدهم على التمسك بالوصاية الهاشمية على كافة المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وأضاف أن صفقة القرن لن تمر ولن تتحقق مع الرفض الشعبي والنقابي العربي، طالما أن الشعوب العربية متحدة ومتكاتفة لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وداعمة لهم في كفاحهم البطولي ضد الاحتلال الاسرائيلي ومطالبة بإلغاء كافة الاتفاقيات المعقودة مع الاحتلال، تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار رشيدات أنه ستعقد إلى جانب اجتماعات المكتب ندوتان متخصصتان، الأولى حول محاكمة الكيان الاسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فيما تتناول الندوة الثانية "القضية الفلسطينية وصفقة القرن" وتهدف إلى الوصول إلى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة.

ويشارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن مجالس نقابات المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم المنتخبين.

وبين رشيدات انه سوف تصدر في نهاية اجتماعات المكتب الدائم بيان ختامي يتضمن القرارات والتوصيات السياسية والمهنية و التنظيمية.