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الاحتلال يقتحم سجن جلبوع بشكل وحشي ويعتدي على الأسرى

الإثنين 02 سبتمبر 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم سجن جلبوع بشكل وحشي ويعتدي على الأسرى


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت سجن جلبوع بشكل وحشي، حيث تم الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي استفزازي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسرى تفاجأوا في ساعات الفجر الأولى باقتحام وحدات القمع الخاصة "متسادا" و"درور" و"اليمام" للسجن، وتحديدا لغرف الأسرى في قسمي 5 و1، حيث دخلت بأعداد كبيرة ومارست كل أشكال العنف والهمجية، مشيرة إلى أن الاقتحام لم يحدث بهذا الشكل منذ سنوات.

وكشفت الهيئة أن هذا الاقتحام ممنهج ويقوده المدعو شارون، وهو ضابط إسرائيلي متطرف كلف مؤخرا بقيادة منطقة الشمال في إدارة سجون الاحتلال، ويعمل في ذات الاتجاه الذي يعمل عليه المتطرفان بينت واردان، حيث يتعامل مع الأسرى بحقد وعنصرية، ودائما يتطاول عليهم وعلى شعبنا.

وأضافت أن "هناك جملة من الإجراءات العقابية فرضت على الأسرى في السجن، حيث تم إغلاق عدد من الغرف، ومصادرة المراوح والبلاطات وكل الأجهزة الكهربائية، كما تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على الأرض وخلطها ببعض".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت صباح اليوم، إن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون"، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

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