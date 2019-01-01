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قناة عبرية تزعم: متر واحد فصل صواريخ حزب الله عن سيارة إسعاف عسكرية

الإثنين 02 سبتمبر 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: متر واحد فصل صواريخ حزب الله عن سيارة إسعاف عسكرية


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول عملية حزب الله على الحدود الشمالية من الجانب اللبناني يوم أمس والتي قال الجيش الإسرائيلي أنها لم توقع أي إصابات.

وبحسب القناة، فإن الحزب أطلق ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات تجاه سيارة إسعاف عسكرية مأهولة بالجنود داخلها، خلال مرورها على الطريق السريع 899. مشيرةً إلى أن الصواريخ أطلقت خلال ثوانٍ معدودة في منطقة تعتبر بعيدة نسبيًأ.

وأشارت القناة، إلى أن هذه الطريق تمتد عبر الحدود وتعتبر آمنة، ولكن الصواريخ التي أطلقت بهدف قتل كل من بداخلها لم تصيب الهدف، وعلى بعد متر واحد فقط كانت ستصاب السيارة.

ووفقًا للقناة، فإن السيارة أصابتها شظايا لكنها جميعها ارتطمت في عجلاتها وهيكلها المحمي، دون أن يصاب أي من الجنود على متنها.

وقالت القناة، إنه يجري التحقيق في ظروف دخول السيارة لتلك المنطقة البعيدة عن الحدود رغم أنها مكشوفة جزئيًا. مشيرةً إلى أنه لم يسمح لأي سيارات بالدخول إلى هناك في ظل حالة التوتر.

وأشارت إلى أن الصواريخ أصابت جانبي الطريق وتسببت بحريق صغير تم السيطرة عليه

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