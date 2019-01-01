شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

بيروت /سما/

عرض "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، مشاهد حصرية لعملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية في قاعدة "أفيفيم" شمالالاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الفيديو المعروض عبر قناة المنار التابعة للحزب، وصفاً دقيقاً للمنطقة المستهدفة، وكذلك تفاصيل وأعداد الجنود المتركزين بشكل اعتيادي قبل ذورة التوترات الأخيرة بين الحزب وجيش الاحتلال.

وكان الحزب قد أعلن في بيان له، أمس، استهدفه بصاروخ مضاد للدروع آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "افيفيم".

وقال الحزب اللبناني في بيانه، إنه دمّر آلية عسكرية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها، مضيفاً أن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي من نفذت العملية.

من جانبه، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان له، أن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها ولكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها.