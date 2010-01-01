السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة الـ157 وتصادر خيام السكان

النقب /سما/

هدمت الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى "سلطة تطوير النقب"، اليوم الاثنين، قرية العراقيب، غير المعترف بها، للمرة 157، وصادرت خيامها.

واعتاد الأهالي خلال الأشهر الماضية عند تنفيذ عملية الهدم على جر وحدة "يوآف" الخيام ومعدات وممتلكات السكان بسيارات الدفع الرباعي التابعة لها.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان قرية العراقيب بشكل يومي، حيث اعتقلت في الأسبوع الماضي الحاجة أم أشرف خلال هدم القرية، واعتقلت الشيخ صياح الطوري ونجله عزيز، كما استدعت العديد من الأطفال والفتية للتحقيق.

وفي سياق التضييق على سكان العراقيب، فرضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في بئر السبع، قبل عدة أيام، غرامة قدرها مليون و600 ألف شيقل على أهالي القرية، مقابل تكاليف هدم المساكن وإخلائها، وبحجة اقتحام أهالي القرية لـ"أراضي جمهور بملكية الدولة".