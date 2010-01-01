الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ويستولي على خيم لتربية الماشية غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بوقف البناء في منزل، واستولت على خيم لتربية الماشية في بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحم.

وقال رئيس مجلس بلدية نحالين صبحي زيدان، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين الفقهاء شرق البلدة، وأخطرت المواطن أحمد محمد غياظة بوقف البناء في منزله بحجة عدم الترخيص.

وفي منطقة عين فارس غرب البلدة، استولى الاحتلال على خمس خيم لتربية الماشية، مساحة كل واحدة (60) مترا مربعا، اثنتان للمواطن نعمان محمود غياظة، وواحدة للمواطن إبراهيم حسن الشيخ، واثنتان للمواطن حسن محمود شكارنة.

وكانت قوات الاحتلال استولت قبل فترة على عدد من الخيم في منطقة عين فارس.