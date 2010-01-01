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ماذا تفعل قوات اليونيفيل على حدود لبنان بعد انتهاء التصعيد؟

الإثنين 02 سبتمبر 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا تفعل قوات اليونيفيل على حدود لبنان بعد انتهاء التصعيد؟


سما / وكالات/

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" تقوم بالبحث عن والتفتيش عن وجود أو انتشار قنابل عنقودية بمناطق الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة اثر التصعيد العسكري الأخير.

وأوضحت الوكالة أن قوات "اليونيفيل" تقوم بالدوريات بحثا عن القنابل العنقودية، ما يستبطن - وفق مراقبين- اتهامات لـ"إسرائيل" باستخدام هذه القنابل المحظورة دوليا، لاستهداف المدنيين بالمناطق التي استهدفتها بالقصف.

وتجري الدوريات عمليات التفتيش والبحث قرب الطرقات الفرعية والزراعية، في منطقة مارون الراس التي تعرضت، الأحد، للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المصدر نفسه، ارتكبت القوات الإسرائيلية بعض الخروقات الجوية من طائرة استطلاع وطائرات حربية، دون تفاصيل.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم شمال "إسرائيل" وقتل وجرح من فيها.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروا الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع، ولم تنف "إسرائيل" أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان.

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