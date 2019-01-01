المالكي يضع نظيرته البلغارية في صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية

رام الله / سما /

وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته البلغارية اكترينا زهرييفا، في صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية.

وناقش المالكي وزهرييفا خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية البلغارية في العاصمة صوفيا، آخر المستجدات في الساحات المحلية والاقليمية، وقضايا الاهتمام المشترك، والصعوبات السياسية والمالية التي تواجه فلسطين.

كما ناقشا اشكال الدعم والمساعدة التي يمكن لبلغاريا ان تقدمها لفلسطين، في المحافل الدولية من خلال التصويت على القرارات التي تخص فلسطين، وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وايفاد عدد اكبر من الطلبة الفلسطينيين لتلقي التعليم في بلغاريا، وسبل التعاون المشترك.

من جانبها، أكدت زهرييفا، دعم بلغاريا لفلسطين، حكومة وشعباً، وعلى دعم بلغاريا لحل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإحلال السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة العودة للحوار المباشر بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والعودة للمفاوضات، واعتبرتها الحل الافضل لحل النزاع والتوصل الى دولة فلسطينية مستقلة.

يذكر أن الوفد الفلسطيني المرافق يضم مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، وسفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، والمستشار أول محمد صيام والمستشار أدهم زين الدين، من سفارة دولة فلسطين في بلغاريا، والسكرتير ثالث محمد يونس من وزارة الخارجية والمغتربين.