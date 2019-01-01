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تطورات بقضية مقتلها.. اشتيه: اعتقال متورطين بقضية المغدورة "غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

الإثنين 02 سبتمبر 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات بقضية مقتلها.. اشتيه: اعتقال متورطين بقضية المغدورة "غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق


رام الله / سما /

 أعلن د.محمد أشتية رئيس الوزراء اليوم الاثنين، عن اعتقال عدد من الأشخاص في إطار التحقيق بمقتل الفتاة "إسراء غريب" بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية في جلسة للحكومة، إنّ التحقيق ما زال جارياً في قصية اسراء غريب وتم اعتقال عدد من الأشخاص في اطار التحقيق وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية.

وأكد، أنّه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.

كما نظم عشرات المواطنين، وقفة احتجاجية، مطالبة بالتحقيق وكشف الجناة في قضية المغدروة "غريب"، والتي انتشرت قصتها بعد فيديوهات لها من داخل المستشفى باعتداء اشقاءها عليها بالضرب المبرح حتى الموت.

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