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الديمقراطية تدعو لإلغاء سياسة التمييز بين موظفي السلطة في غزة والضفة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تدعو لإلغاء سياسة التمييز بين موظفي السلطة في غزة والضفة


غزة / سما/

 دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة السلطة الفلسطينية لإلغاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين، في الضفة وقطاع غزة.

وذكرت الجبهة، في بيان لها، إنه "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".

وشددت على ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

وطالبت الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، بالقول: "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".

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