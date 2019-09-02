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وفاة السفير الروسي في مصر قبل قليل

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة السفير الروسي في مصر قبل قليل


القاهرة /سما/

نعت وزارة الخارجية الروسية قبل قليل السفير الروسي في جمهورية مصر العربية " سيرغي كيربيتشينكو " والذي وافته المنية ظهر اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 68 عاماً .

وأكدت الخارجية الروسية خلال بيان رسمي أصدرته، أن سيرغي كيربتشينكو توفي، في المستشفى بشكل مفاجئ.

يذكر أن السفير الروسي من مواليد عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم 02/09/2019.

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