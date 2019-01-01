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"أمناء الأزهر" يصدر بياناً حول مبادرة القوى بغزة لحل أزمة الجامعة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمناء الأزهر" يصدر بياناً حول مبادرة القوى بغزة لحل أزمة الجامعة


غزة / سما /

أكد مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، أنه أبدى تعاوناً إيجابياً مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، فيما يتعلق بأزمة الجامعة.

وقال د. خليل أبو فول، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء: إن مجلس الأمناء وحرصاً منه على حل الأزمة المفتعلة في جامعة الأزهر أبدى تعاوناً إيجابياً مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وعبّر المجلس وفق أبو قول، عن ترحيبه  بالمبادرة التي قدمتها القوى لبحث الإشكاليات العالقة في جامعة الأزهر.

وشدّد على أن مجلس الأمناء وهو ينطلق من حرصه على مستقبل أبنائنا الطلبة والعاملين والحفاظ على جامعة الأزهر كصرح وطني وتعليمي" يؤكد مرة أخرى استعداده لبحث الأمور في إطار القانون وصون الحقوق والالتزام بالصلاحيات.

وتتواصل الأزمة في جامعة الأزهر للأسبوع الثالث على التوالي، بعد قرار بتمديد فترة رئيس الجامعة، عبد الخالق الفرا، فيما رفضت نقابة العاملين في الجامعة هذا القرار وأعلنت الإضراب.
 

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