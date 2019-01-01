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مصرع 16 شخصاً خلال 1140 حادث سير في الضفة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 16 شخصاً خلال 1140 حادث سير في الضفة


رام الله / سما /

ذكرت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية أن 16 شخصًا لقو مصرعه وأصيب 1007 آخرين بجروح، جراء 1140 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة.

وسجلت إدارة شرطة المرور 1140 حادث سير، نتج عنها مصرع 16 شخصًا وإصابة 1007 آخرين، وصفت إصابة 19 منهم بالخطيرة و60 بالمتوسطة، و928 بالطفيفة.

وأشارت شرطة المرور في بيانها، إلى أنها فحصت الشهر الماضي 52493 مركبة، وأنزلت عن الشارع 120 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 20702 مخالفة مرورية، وحجزت 578 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1127 مركبة غير قانونية.

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