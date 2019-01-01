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الاعلان عن مخطط طرق استيطانية يبتلع 1000دونم من أراضي جينصافوط

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن مخطط طرق استيطانية يبتلع 1000دونم من أراضي جينصافوط


قلقيلية / سما /

 أقرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا يتضمن شق شارع استيطاني بطول 2 كم في اراضي بلدة جينصافوط 15 كم شرق قلقيلية لصالح مستوطنة عمانويل والمستوطنات المجاورة .

سلطات الاحتلال ابلغت الجانب الفلسطيني بهذا المخطط الذي سيصادر 1000 دونم ويقتلع عشرات الاشجار من الزيتون ويمنع التواصل بين الاراضي.

رئيس المجلس المحلي لبلدة جينصافوط عيد عيد قال لـ"القدس" :" المخطط مرعب وهذا الطريق الذي هو استكمال لمخطط سابق سيقطع على المزارعين التواصل مع اراضيهم وسيكون عامل ربط للمستوطنات القائمة على حساب تواصل الفلسطينيين مع ارضهم ".

واضاف عيد :" هذه المنطقة تطل على واد قانا الشهير ، وفي كل مرة يعمل الاحتلال على اقتلاع اشجار الزيتون وتدمير الغطاء النباتي لتوسيع المستوطنات القائمة ، وتنفيذ المخطط سيلقي بظلاله على مستقبل المزارعين في المكان ، فالمستوطنات تقام لها البنية التحتية من اراضي المواطنين دون النظر الى معاناة اصحاب الاراضي وما يتكبدونه من اضرار جسيمة ".

المزارعون رفضوا المخطط واكدوا انهم سيتوجهون إلى كل العناوين القانونية والجهات المختصة لوقف هذا المخطط الذي سيعزل اراضيهم ويمنعهم من الوصول اليها ، فطرق المستوطنات الأمنية تأكل الأخضر واليابس .

يشار ان مستوطنة عمانويل فيها منطقة صناعية ضخمة وتتوسع على حساب اراضي المنطقة وهناك مخطط قديم لربط المستوطنات المحيط بواد قانا بجسر يكون تحرك الفلسطينيين من اسفله والمستوطنين من الأعلى حيث يشمل مستوطنات قرنيه شمرون وجينات شمرون وعمانيل والفيه منشه ومستوطنة القناة وباقي المستوطنات في المنطقة .

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