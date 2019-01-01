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الاحتلال يصدر قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق نبيل ابو قبيطة و4 اشهر بحق عمر الهريني

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق نبيل ابو قبيطة و4 اشهر بحق عمر الهريني


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت أمرا بالإعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير نبيل ابو قبيطة (أمين سر حركة فتح في يطا وضواحيها)، حيث يقبع حاليا في سجن عوفر غرب رام الله.

ولفتت الهيئة، أنه تم إصدار قرار إداريا مماثلا بحق الأسير علاء ابو قبيطة لمدة ستة أشهر، فيما أصدر الاحتلال قرارا إداريا لأربعة أشهر بحق الأسير عمر الهريني.

وبينت الهيئة، أن الأسرى (نبيل ابو قبيطة وعلاء ابو قبيطة وعمر الهريني)، اعتقلوا الخميس الماضي، بعد حملة اعتقالات واسعة نفذها الاحتلال في مدينة يطا طالت أكثر من 12 مواطنا، أفرج عن معظمهم في وقت لاحق.

واستنكرت الهيئة، عمليات الاعتقال المتواصلة والمتلاحقة للمواطنين في مختلف محافظات الوطن، وإصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بحق المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الى أكثر من 500 معتقل غالبيتهم بسجني عوفر والنقب.

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