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شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله

الإثنين 02 سبتمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله


القدس المحتلة/سما/

دخلت مراسلة "RT" داليا النمري إلى معسكر "أفيميم" شمالي إسرائيل الذي استهدفته قوات حزب الله اللبناني أمس بقذائف صاروخية

وقالت المراسلة إن المكان مهجور تماما.

وأعلن "حزب الله" اللبناني سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب آلية عسكرية عند طريق المعسكر المذكور.

Video Playerوقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحدا من أفراده لم يصب بأذى خلال العملية

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