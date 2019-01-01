200 أسير في سجن "ريمون" الاسرائيلي يشرعون باضراب مفتوح

غزة / سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" شرعوا باضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون" الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأوضحت الهيئة أن جلسات الحوار التي عُقدت يوم أمس الاحد بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في قسم (4) بمعتقل "ريمون" باءت بالفشل ووصلت لطريق مسدود، بسبب عدم استجابة ادارة السجون لمطالب الحركة الأسيرة.

وأضافت أن إدارة المعتقل أقدمت على إغلاق قسم (1) و (4) اغلاقاً شاملاً، وذلك كرد على خطوة الأسرى ببدء معركة الأمعاء الخاوية.

وأدانت الهيئة سياسة التعنت والمماطلة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لابسط المطالب الحياتية والانسانية لأبناء الحركة الأسيرة، مطالبة بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضوها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.