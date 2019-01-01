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الأحمد : أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله "يُلحق الأذى بالقضية الفلسطينية "

الإثنين 02 سبتمبر 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد : أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله "يُلحق الأذى بالقضية الفلسطينية "


رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستهدف "حرف الأنظار عن القضية الفلسطينية" عبر التصعيد مع لبنان وسوريا.

وقال الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن إسرائيل "تتعمد التصعيد مع لبنان وسوريا بهدف حرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، حتى تتجه نحو إيران".

واعتبر الأحمد أن أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني "يُلحق الأذى بالقضية الفلسطينية ويشتت الجهد العربي" في هذه المرحلة.

ورأى أن إسرائيل "تسوق لبنان كعدو وهمي لها من أجل التغطية على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".

واستبعد الأحمد اندلاع مجابهة مفتوحة بين إسرائيل ولبنان "فما جرى أمس قواعد اشتباك مدروسة بين كل الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والدولية".

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان بعد ظهر أمس الأحد، أن مجموعة منه قامت بتدمير آلية عسكرية اسرائيلية عند طريق ثكنة مستوطنة (افيفيم) المحاذية للحدود مع لبنان وذكر أنه "قتل وجرح من فيها".

بدوره، قال جيش الاحتلال إنه "لا توجد إصابات جراء العملية، التي نفذها حزب الله"، وان "القوات الإسرائيلية ردت باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران جنوب لبنان".

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