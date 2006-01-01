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هنية: تفجيرات غزة جاءت لابعاد التفاعل مع الجبهة الشمالية وضرب العلاقة الاستراتيجية بين فصائل المقاومة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: تفجيرات غزة جاءت لابعاد التفاعل مع الجبهة الشمالية وضرب العلاقة الاستراتيجية بين فصائل المقاومة


غزة / سما/

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان هناك دلالة في التوقيت والسياق الإقليمي الذي وقعت فيه التفجيرات التي استهدفت حواجز الشرطة بقطاع غزة الاسبوع الماضيق وان هذه الدلالة مفادها ان المستفيد الأكبر هو الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر هنية خلال حفل تأبين رجال الشرطة الذين استشهدوا في الانفجارات الانتحارية ان الاحتلال الاسرائيلي استثمر التفجيرات لإبعاد غزة عن أي تفاعل إيجابي مع الجبهة الشمالية مؤكدا في ذات الوقت ان الانفجارات محاولة ضرب غزة التي كانت سبب لفشل الإدارة الأمريكية في تنفيذ صفقة القرن.

وأكد أن الهدف الأول من التفجيرات الأخيرة هو ضرب الحالة الأمنية وخلخلتها في قطاع غزة وأن التفجيرات هدفت إلى خلق حالة من الفلتان الأمني في قطاع غزة

واعتبر ان الهدف الثاني هو ضرب العلاقة الاستراتيجية بين قوى الفصائل الوطنية وهو هدف لا يقل خطورة مشيرا الى الهدف الثالث من العمليات هو فرض أولويات جديدة على فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف :" وزارة الداخلية عملاقة دائمًا وقوية وقادرة على أن تستوعب المفاجآت والمنعطفات الخطرة وأنها خلال 24 ساعة تمكنت من الوصول الى كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية ونواصل العمل لمعرفة من الذي كلفهم بالتفجيرات ".

وأوضح ان الهدف الرابع والأخير هو ضرب النسيج المجتمعي في غزة. ..."من غزة المقاومة نوجه التحية للمقاومة اللبنانية ولحزب الله الذي فرض نظرية ومعادلة الردع المتبادل وخرج من حالة السكون الذي يريدها البعض منذ عام 2006 وحادثة الأمس سيكون لها تداعيات استراتيجية على تلك الجبهة.

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