قائد الشرطة الجديد بغزة : سنضرب بيد من حديد وسنصل لكل خلية لها يد في التفجيرات

غزة / سما /

قال قائد شرطة قطاع غزة العميد محمود صلاح ان الامن سيضرب بين من حديد الخارجين عن الصف الوطني.

وأضاف في حفل تأبين ثلاثة من رجال الشرطة استشهدوا في تفجيرات انتحارية الاسبوع الماضي :"سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السير في مركب الخارجين عن صفنا الوطني، والمتربصين بوحدة شعبنا.

وأكد صلاح الذي يتولي مسؤولية الشرطة بغزة بدلا من اللواء تيسير البطش ان دماء الشهداء تنتفض في وجه" المارقين على المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أنه يشعر بالالم لما تعرض له افراد الشرطة من عدوان حاول من خلاله المتربصون بقطاعنا خلط الأوراق لإحداث فوضى أمنية، وضرب الجبهة الداخلية من خلال أعمال إجرامية ارتقى على إثرها شهداء الشرطة الأبطال.

وأضاف :"هذه الاحداث المشبوهة لا تخدم سوى الاحتلال، وغزة ستبقى عصية على الكسر وما لم يستطع الاحتلال تحقيقه بالحصار والحرب، لن يستطيع أحد تحقيقه بهذه التفجيرات الإجرامية المشبوهة.

وطالب الاهالي بالأخذ بيد أبنائهم إلى بر الأمان، ومتابعتهم لعدم التغرير بهم من أي جهة مشبوهة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الاثنين، أن التحقيقات في التفجيرات الأخيرة مازالت مستمرة وستصل لنهايتها وسيتم نشر نتائجها، وأن لدى الداخلية أجهزة متربصة ستصل لكل خلية لها يد في جريمة استهداف الشرطة.

وشدد اللواء أبو نعيم خلال حفل تأبين شهداء الشرطة الثلاثة، الذين استشهدوا في التفجيرات الأخيرة التي طالت حواجز الشرطة الفلسطينية بمدينة غزة، على أن الداخلية لن تسمح لأحد أن يعبث بأي طريقة في أمن الشعب الفلسطيني.



وقال أبو نعيم:" يجب أن تتضافر الجهود لاقتلاع هذه الشرذمة من بيننا، فهذا الفكر أشد وأخطر من الاحتلال على مجتمعنا ويجب أن نقاومه، ولن نسمح بأن تشتت بوصلتنا وسيبقى عدونا واحد وهو الاحتلال.

وأضاف أبو نعيم في كلمته:" لدينا أجهزة متربصة ستصل لكل خلية لها يد في جريمة استهداف الشرطة".

وتابع أبو نعيم: قطاع غزة اليوم أمام حادثة غريبة مستهجنة، لا نقبل لها تفسيرا، وليس لها وجود بيننا في ظل الثمن الذي ندفعه يوميا من الحصار والجوع والقتل، وعلينا جميعا أن ندرك أن غزة مستهدفة برجالها ونسائها وجميع فئاتها.

وأوضح اللواء أبو نعيم، أن هناك كان تعاون كبير واستنكار للجريمة من الكل الفلسطيني، مبيناً أن وزارة الداخلية تتعاون مع جميع التنظيمات والأجنحة العسكرية والمؤسسات كافة، وهذا الفكر الذي يحمله المجرمون يجب أن يحارب من الجميع.