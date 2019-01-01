الداخلية: سنصل لكل خلية لها يد في جريمة التفجيرات

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، أن الجريمة التي استهدفت حواجز الشرطة الفلسطينية وارتقى على إثرها 3 شهداء وعدد من الإصابات، تعتبر جريمة "غريبة ومنبوذة وملعونة وغادرة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني ولا نقبل لها تفسيرا، وليس لها وجود بيننا في ظل الثمن الذي ندفعه يوميا من الحصار والجوع والقتل".

وقال أبو نعيم، في كلمة له في حفل تأبين شهداء الشرطة بغزة اليوم الاثنين، أن "التحقيقات مستمرة وستصل إلى نهايتها وسننشر تفاصيلها، ولدينا أجهزة أمنية متربصة وستصل لكل خلية لها يد في جريمة استهداف الشرطة، ولن نسمح بأن تتشتت بوصلتنا وسيبقى عدونا واحد وهو الاحتلال".

وأضاف "هذا الفكر أشد وأخطر من الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني وينبغي مقاومته من كافة شرائح المجتمع".

ولفت أبو نعيم إلى أن وزارة الداخلية تعودت على تقديم الشهداء في طريق الحفاظ على أمن واستقرار وحياة المواطنين ودفعت أثمانا غالية من قادتها وضباطها وجنودها.

يشار إلى أن الاعتداء الآثم الذي وقع قبل أيام خلف 3 شهداء وهم: وائل خليفة (45 عاما) وسلامة النديم (32 عاما)، وعلاء الغرابلي (32 عاما)، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجراح مختلفة.