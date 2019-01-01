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اتهامات لنتنياهو باستخدام الجيش الإسرائيلي في دعايته الانتخابية

الإثنين 02 سبتمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لنتنياهو باستخدام الجيش الإسرائيلي في دعايته الانتخابية


القدس المحتلة / سما /

 اتهم حنان ملتسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، باستخدم الجيش في دعايته الانتخابية ما يخالف القانون المعمول به للانتخابات.

وأشار ملتسر -كما نقلت عنه هآرتس- إلى أن نتنياهو نشر فيديوهات وصورًا لجنود إسرائيليين، مستغلاً ذلك في دعايته الانتخابية، موضحًا أنه أمر بحذفها فورًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو يتعمد نشر صور له من أماكن الهجمات التي تتعرض لها "إسرائيل" سواء من غزة أو من أي جهة أخرى، بحضور كبار قادة الجيش والجنود لاستغلالها في الانتخابات ونشرها في صفحاته الخاصة وصفحات الليكود.

وحاول نتنياهو استخدام ذات السياسة قبل الانتخابات السابقة في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وحذره ملتسر من ذلك، إلا أنه عاد مجددًا لمحاولة استخدام الجيش في دعايته الانتخابية الجديدة.

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