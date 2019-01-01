اشتية : الأزمة المالية ما زالت قائمة ونطالب بأموالنا غير منقوصة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية ، خطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الاول.

وطالب رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الـ19 اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

واكد اشتية ان العربدة الإسرائيلية بالمنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، تحتم على العالم أجمع لجم إسرائيل.

ودعا إلى تجديد تفويض الأونروا وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى بيوتهم.

وحول الأزمة المالية، أكد رئيس الوزراء انها ما زالت قائمة، ونطالب بأموالنا غير منقوصة واسرائيل ما زالت تقتطع الأموال المتعلقة بالأسرى والشهداء.

وحول قضية إسراء غريب، أشار اشتية إلى أن التحقيق ما زال مستمرا وانه تم اعتقال عدة اشخاص للتحقيق معهم وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله.

يتبع...