التربية تُكرّم المشاركين في برنامج "التعلم باللعب"

رام الله / سما /

كرّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم الاثنين، المشرفين التربويين والمعلمين الذين طبّقوا استراتيجية برنامج التعلم باللعب داخل الغرف الصفية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "الحق في اللعب"، والتي تسهم في تحسين نوعية التعليم والتعلم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعلمين في مجال بناء قدرات الطلبة ومراعاة ميولهم ورغباتهم، والعمل على توظيف المحتوى التعليمي في السياقات الحياتية.

وفي كلمته خلال حفل التكريم؛ أكد مدير عام المتابعة الميدانية والقائم بأعمال مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان أهمية المنهجية الخاصة بالتعلم من خلال اللعب وأثرها على الطلبة، مشيداً بدور المعلمين والمشرفين ومؤسسة "الحق في اللعب" في إنجاح البرنامج واستدامته، بما يسهم في تحسين المستوى التعليمي للطلبة.

بدوره، ثمّن مدير مؤسسة الحق في اللعب جميل سوالمة العلاقة المتينة التي تربط المؤسسة بالوزارة وأثر هذه العلاقة على تحسين المستوى التعليمي للطلبة، منوهاً إلى أن المؤسسة تُعد الخطط لاستمرار برنامج التعلم باللعب لخمسة أعوام قادمة.

وتخلل الحفل الذي حضره من الإدارة العامة للإشراف كل من سهير قاسم، ومرعي الصوص، ومعتز عصفور، ومحمد عبد الوها، عروضا قدمها المعلمون.