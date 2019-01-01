نافاس يودع ريال مدريد ويتجه إلى باريس لحسم الصفقة

وكالات / سما /

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الإثنين لحسم صفقة جديدة على صعيد حراس المرمى، من خلال التوقيع مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وذلك بعد يوم واحد على تعاقده مع سيرجيو ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن كيلور نافاس سيسافر اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس بطائرة خاصة، ولن يعود إلى ريال مدريد مرة أخرى، بعد ممغادرته فيلا ريال نحو كاستيلون، حيث أنه لم يعد مع بقية لاعبي ريال مدريد عقب مواجهة فياريال امس الأحد التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ووفقاً لبرنامج “إل تشيرينجويتو” الإسباني الشهير فإن حارس مرمى باريس سان جيرمان أريولا سيكون بديلاً لكيلور نافاس في ريال مدريد.

ولن يوقع ريال مدريد مع أي لاعب جديد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي رغم حاجة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للاعبين جدد خصوصاً في خط الوسط، وبذلك يكتفي ريال مدريد بضم رودريجو وإيدر ميليتاو ولوكا يوفيتش وإدين هازارد وفيرلاند ميندي مقابل 300 مليون يورو.

وحصل ريال مدريد على 125 مليون يورو من الراحل على رأسهم ماركوس يورينتي ودي توماس وثيو هيرنانديز وداني سيبايوس وفاييخو وماتيو كوفاسيتش.

وكان ريال مدريد قد ارتبط بالتوقيع مع أحد الثنائي الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي نيمار، لكنه لم يتم أي صفقة منهما.