"روتانا" تتبرأ من محاربة ملكة الاحساس "إليسا"

وكالات / سما /

وضع سالم الهندي، رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حدا للشائعات التي تشير إلى وجود خلافات بين الشركة السعودية والفنانة اللبنانية إليسا أدت إلى إعلانها رغبتها في اعتزال الغناء.

وقال سالم الهندي، في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية اللبنانية، إنه التقى بـ إليسا في لندن منذ أيام للاتفاق على مشاريع فنية جديدة، لافتا إلى أنه سيسافر لـ لبنان قريبا من أجل سماع أغنيات ألبوم إليسا الجديد.

وعن تجاهل إليسا الرد على تغريدة سالم الهندي، الذي دعمها من خلالها بعد قرار الاعتزال، أكد أنها لم ترها ولم تقصد عدم الرد عليه مصرحا: "لسنا السبب في قرار الاعتزال".

الكثير من المتابعين اعتبر قرار إليسا الاعتزال ما هو إلا وسيلة ضغط بعد الأزمة الكبيرة التى نشبت أواخر العام الماضي، بين المطربة المثيرة للجدل وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث استشاطت غضبا بعد حذف روتانا أعمالها الفنية من كليبات وأغنيات أنتجتها الشركة، من يوتيوب.

قرار روتانا جاء عقب الاتفاق الذي وقعته مع الشركة الرقمية الفرنسية ديزر DEEZER، والذي من أبرز تداعياته، حذف المحتوى الكامل لـ"روتانا" من قناة "يوتيوب" وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد وهو DEEZER.

وأعربت إليسا وقتها عن استيائها، حيث كتبت في تغريدة لها عبر "تويتر": "إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات".

وكانت إليسا أثارت ضجة كبيرة بعد إعلان رغبتها في اتخاذ قرار الاعتزال بعد طرح ألبومها المقبل في أعياد الكريسماس بسبب أزمات في الصناعة الموسيقية التي وصفتها بـ المافيا.

ووجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لجمهورها عبر حسابها على "تويتر" هي الأولى بعد إعلان قرارها اعتزالها المفاجئ، والذى أثار الجدل مؤخرا، بعد فترة من طرح ألبومها الجديد، حيث عبرت عن حبها لجمهورها الذي ساندها عندما أعلنت هذا القرار.

وكتبت إليسا في تغريدتها الجديدة، : "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوما جديدا فى الطريق".

واختتمت الفنانة اللبنانية اليسا رسالتها بـ تشويق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديدة تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.

لكن نفت الفنانة إليسا، فكرة رجوعها للفن مرة أخرى، وذلك من خلال سخريتها على تويتة لأحد متابعينها على "تويتر" تفيد بعودتها للفن، خلال عقد جديد تم توقيعه مع شركة "روتانا" لمدة سنة، حيث قال المتابع :"عادت إليسا إلى بيروت بعد توقيعها العقد الجديد مع روتانا، الذي وهو إنتاج ألبوم وحيد يتضمن 10 أغاني وتصوير كليب واحد للألبوم، ومدة العقد سنة واحدة فقط".

بينما علقت إليسا، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة : "أضحكتني"، وهو التعليق الذي يؤكد عدم نيتها للتراجع عن القرار في الوقت الحالي.

وانتهت المطربة اللبنانية إليسا من اختيار جميع أغاني ألبومها الجديد والأخير في مسيرتها الفنية، والذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم من تتعامل معهم للمرة الأولى، وذلك تمهيدا لطرح الألبوم خلال الفترة القليلة القادمة فور الانتهاء من الماسترينج الخاص به.

وكان آخر أعمال إليسا طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

ومؤخرا تم التشكيك فى حقيقة إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي، حيث حقق لها الإعلان عن المرض نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع طرح ألبومها، ولا سيما كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي طرحتها العام الماضي، وحصل على ملايين المشاهدات بجانب حملة ضخمة داعمة لـ إليسا في رحلتها مع المرض.