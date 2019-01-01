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بابا الفاتيكان يتعرض لـ"موقف محرج".. ورجال الإطفاء يتدخلون

الإثنين 02 سبتمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان يتعرض لـ"موقف محرج".. ورجال الإطفاء يتدخلون


وكالات / سما /

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، متأخرا عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، امس الأحد، لكنه كشف عن سبب التأخير.

وبحسب ما نقلت رويترز، فقد قال البابا فرنسيس إنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو 10دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق فيالفاتيكان.

 وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

#بابا الفاتيكان #رجال الإطفاء

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