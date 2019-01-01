فيلم "أنجيل هاز فولِن" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

وكالات / سما /

تصدر فيلم الحركة والإثارة "انجيل هاز فولِن" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي في عطلة طويلة لنهاية الأسبوع بالولايات المتحدة، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، إيرادات بلغت 5ر14 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا "جود بويز"، والذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي وكيث إل ويليامز وبرادي نون، محققا إيرادات بلغت 59ر11 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 24ر9 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو"، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين، محققا إيرادات بلغت 05ر8 مليون دولار.

وتراجع للمركز الخامس فيلم الدراما "أوفركمر"، والذي يشارك في بطولته أليكس كندريك وشاري ويدمان وبريسيلا شيرر، محققا إيرادات بلغت 86ر7 مليون دولار.