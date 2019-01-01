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220 أسيرا شبلا يناشدون المؤسسات الإنسانية والحقوقية الوقوف إلى جانبهم

الإثنين 02 سبتمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ناشد الأسرى الأشبال في سجن مجدو، اليوم الاثنين، المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة الوقوف إلى جانبهم لمواجهة ظروف اعتقالهم الصعبة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن سلطات الاحتلال ما تزال تعتقل 220 أسيرا في معتقلات "عوفر" و"الدامون" و"مجدو" ويعيشون في ظروف لا إنسانية، ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي المنافي للأعراف والمواثيق الدولية.

وقال الأسير المحرر أنس عدنان حمارشة (19 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين لحظة الإفراج عنه بالأمس بعد اعتقال سنتين، إن الأسرى الأشبال يعيشون في ظروف لا إنسانية وقاهرة بسبب سياسة العقاب التعسفي بحقهم من عزل وحرمانهم من الزيارة، وتعرضهم لأساليب تعذيب قاسية خلال التحقيق.

وأوضح عمر حمارشة شقيق الأسير أنه وبعد انتهاء التحقيق مع شقيقه، لم يتلق العلاج المناسب لوضعه الصحي، خلال احتجازه في قسم الأطفال بمعتقل "مجدو".

#الأسرى #المؤسسات الحقوقية

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