لينوفو تعلن عن حاسوبين لوحيين مناسبين للأطفال

وكالات / سما /

أعلنت شركة لينوفو قُبيل معرض IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين عن حاسبين لوحيين بمواصفات منخفضة: (تاب إم7) Tab M7، و(تاب إم8) Tab M8، وهما موجهان للمستخدمين الباحثين عن أجهزة لاستهلاك الوسائط المتعددة بسعر معقول.

وقالت لينوفو في بيان إن الحاسوبين اللوحيين الجديدين يستهدفان أولياء الأمور الذي يبحثون عن أجهزة يمكن إعطاؤها للأطفال، إذ يحتوي الحاسوبان وضع الأطفال الخاص بلينوفو مع واجهة مستخدم مُصممة خصيصًا للأطفال.

ويمتاز الجهازان بأنها يأتي مع حواف أضيق من الإصدارات السابقة، كما أنها تأتي مع دعم اختياري لشبكات الجيل الرابع LTE، ويُتوقع بدء طرح الحاسوبين للبيع خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فإن (تاب إم8) هو الأكبر حجمًا مع شاشة من نوع IPS بقياس 8 بوصات وبدقة 720p، و 1080p. وداخليًا يحتوي الحاسوب على معالج من نوع (ميدياتك هيلو أي22) Mediatek Helio A22، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت.

ويمتلك الجهاز كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنسخة أقرب إلى الخام من نظام التشغيل أندرويد 9 باي. وهو يمتاز ببطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير/ ساعة تكفي للعمل لمدة 12 ساعة من مشاهدة الفيديو.

وتعتزم لينوفو طرح نسخة 720p من (تاب إم8) بسعر 154 دولارًا أمريكيًا، أما نسخة 1080p فسوف تتوفر بسعر 175 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي الأخ الأصغر – (تاب إم7) Tab M7 – بشاشة قياسها 7 بوصات وبدقة 1024×600 بكسل. ويقدم كاميرا أمامية وخلفية بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. وتحتوي نسخة (واي فاي) من الجهاز على معالج (ميدياتك إم تي 8321) MediaTek MT8321، أما نسخة الجيل الرابع LTE فتحتوي معالج (ميدياتك إم تي 8765 بي) MediaTek MT8765B. وكلاهما سوف يحتويان على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 أو 2 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت قابلة للتوسعة.

وبرمجيًا يعمل الحاسوب بنسخة (جو) من نظام التشغيل أندرويد 9 باي، وتأتي بطاريته بسعة 3,450 ميلي أمبير/ساعة، وسوف يُباع بسعر 109 دولارات أمريكية.