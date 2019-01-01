إعادة تشغيل المولد الثالث في محطة كهرباء غزة

غزة / سما /

من المقرر أن تعيد محطة توليد الكهرباء في غزة، اليوم الإثنين، تشغيل المولد الثالث بعد أيام على إيقافه نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة للمحطة عبر معبر كرم أبو سالم، بقرار من الاحتلال بحجة الوضع الأمني.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن سلطة الطاقة أبلغتهم بأنه سيتم تشغيل المولد الثالث، وأن ذلك سيؤدي إلى إضافة المزيد من الكميات المتوفرة من أجل توزيعها على المواطنين.

وأشار في تصريح صحفي له، إلى أنه سيتم بدء استلام الكميات المنتجة من المولد الثالث خلال ساعات، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء.