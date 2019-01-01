  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعادة تشغيل المولد الثالث في محطة كهرباء غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة تشغيل المولد الثالث في محطة كهرباء غزة


غزة / سما /

من المقرر أن تعيد محطة توليد الكهرباء في غزة، اليوم الإثنين، تشغيل المولد الثالث بعد أيام على إيقافه نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة للمحطة عبر معبر كرم أبو سالم، بقرار من الاحتلال بحجة الوضع الأمني.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن سلطة الطاقة أبلغتهم بأنه سيتم تشغيل المولد الثالث، وأن ذلك سيؤدي إلى إضافة المزيد من الكميات المتوفرة من أجل توزيعها على المواطنين.

وأشار في تصريح صحفي له، إلى أنه سيتم بدء استلام الكميات المنتجة من المولد الثالث خلال ساعات، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء.

الأكثر قراءة اليوم

العدو المشترك بين إسرائيل ومصر وحماس

هنية يصدر بيانا هاما حول قرار قطر بتخفيض نسبة الوقود المقدم لغزة

تطور خطير....وسائل إعلام لبنانية : الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع قرب الحدود

مجدلاني : تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لـ 10 آلاف أسرة محتاجة بغزة

لماذا هبطت طائرة عسكرية بمستشفى رمبام بعد عملية حزب الله؟

ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات

الأخبار الرئيسية

o

إذاعة الجيش الإسرائيلي : كانت تفصلنا 30 دقيقة عن الحرب

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة

20190902081402

خبير إسرائيلي : "نتنياهو راض، ونصر الله مبسوط... ولكن"

4

الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف

حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال