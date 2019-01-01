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فالنسيا يحقق الفوز وأتلتيكو يقلب النتيجة على إيبار

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالنسيا يحقق الفوز وأتلتيكو يقلب النتيجة على إيبار


وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً للغاية على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليصل إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة.

وكان أتلتيكو مدريد متأخراً بهدفين دون مقابل في الدقائق الأولى، قبل أن يقلب النتيجة، حيث قلصها عبر البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 27، ومن ثم أضاف هدف التعادل في الدقيقة 52 عبر اللاعب فيتولو.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يحرز أتلتيكو مدريد هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع سجله اللاعب توماس بارتي.

وحقق فالنسيا الفوز على مايوركا بهدفين دون مقابل سجلهما دانييل باريخو، ليرفع “الخفافيش” رصيدهم إلى النقطة الرابعة.

وضمن الجولة ذاتها فاز غرناطة على إسبانيول برشلونة بثلاثية بيضاء.

#فالنسيا #أتلتيكو مدريد #إيبار

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