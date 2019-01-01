كاتس: اتبعنا تكتيكات عسكرية وحرب نفسية مع حزب الله

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الخارجية الإسرائيلي عضو "الكابينت" يسرائيل كاتس على الخديعة التي اتبعها الجيش الإسرائيلي مع حزب الله اللبناني أمس.

وحسب القناة العبرية السابعة، قال كاتس "إن هذه تكتيكات عسكرية، وحرب نفسية، وسياستنا واضحة ولن نسمح لإيران أن يكون مقرها في سوريا ولن نسمح بمشروع الصواريخ الدقيقة، ونصر الله أثبت مرة أخرى أنه دمية إيرانية".

كما انتقد كاتس عضو حزب أزرق وأبيض يائير لابيد بعد أن ألقى باللوم على نتنياهو بدلاً من إلقاء اللوم على حزب الله، معتبراً أن ذلك بسبب قلة المعلومات وعدم المسؤولية لدى لابيد.