فيديو.. ريال مدريد يتعثر ويقع بفخ التعادل أمام فياريال

وكالات / سما /

وصل فريق نادي ريال مدريد التعثر بمشوار الدوري الإسباني من خلال السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة مع فياريال.

وحل الميرينجي ضيفاً ثقيلاً على ملعب لاسيراميكا من أجل مواجهة الغواصات الصفراء لحساب الجولة الثالثة من عمر لا ليجا.

جيرارد مورينو نجم فياريال صدم ريال مدريد بالهدف الأول المبكر في المباراة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وكادت الفترة الأولى أن تنتهي بتلك النتيجة، إلا أن جاريث بيل النجم الويلزي للريال كان له رأي آخر واستطاع تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، ومع إجراء المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بعض التبديلات بدخول لوكا مودريتش، استطاع مويسيس جوميز تسجيل هدف التقدم من جديد لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 74، ليرد جاريث بيل مرة أخرى بهدف التعديل للنتيجة في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، تعرض بيل، الذي تم اختياره رجلاً للمباراة للطرد إثر الحصول على الورقة الصفراء الثانية.