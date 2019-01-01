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روبيرتسون يشيد بزميله فيرمينيو ويصرح : سنضيع بدونه!

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روبيرتسون يشيد بزميله فيرمينيو ويصرح : سنضيع بدونه!


وكالات / سما /

أشاد أندي روبيرتسون ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي بزميله روبيرتو فيرمينيو، مؤكداً بأن الريدز سيضيع بدونه.

النجم البرازيلي فيرمينيو بدأ الموسم الجديد 2019 / 2020 بطريقة مميزة للغاية، بتسجيله حتى الآن هدفين، وصناعة 3 آخرين.

وأصبح روبيرتو فيرمينيو أول لاعب برازيلي يصل لـ 50 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد هدفه الرائع بمرمى بيرنلي بالمباراة الماضية.

وتحدث روبيرتسون حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “من خلال معدل عمله، وأسلوبه، وأهدافه، ولعبه الشامل، فأنا لا أعتقد بأن هناك أحداً مثل فيرمينيو”.

وأضاف “الناس قد تقول بأن هناك مهاجمين أفضل، ولكن بالنسبة لي ما يفعله مهم جداً لفريقنا، سنضيع بدونه، إنه لاعب من الطراز العالمي”.

وتابع “فيرمينيو يفعل كل شيء، وهذا سبب إبداعه، فإنه يعتبر خط دفاعنا الأول، ولم أر لاعباً يقوم بهذه الأدوار مثله من خلال ضغطه المستمر على المدافعين، ولا يمنحهم دقيقة واحدة، وفي الحالة الهجومية يسجل ويصنع الأهداف أيضاً”.

وأكمل “العمل الذي يقوم به خلال المباريات أكثر من أي مهاجم آخر في العالم”.

#روبيرتسون #فيرمينيو

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