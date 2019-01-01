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بوتشيتينو يعلن بقاء كريستيان إريكسن في توتنهام

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يعلن بقاء كريستيان إريكسن في توتنهام


وكالات / سما /

أعلن السيد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي توتنهام، بقاء لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ضمن صفوف الفريق هذا الموسم.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالرحيل عن النادي اللندني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي مع السبيرس.

ولكن مع تبقي يوم واحد فقط على السوق الصيفية، أكد مدرب إسبانيول الإسباني السابق أنه خروج إريكسن خلال الساعات القليلة المقبلة أصبح شبه مستحيل.

بوتشيتينو صرح عقب نهاية مباراة أرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزيالممتاز إلى بي بي سي قائلاً “الفريق ككل قدم أداءً جيداً للغاية. إريكسن قدم عرضاً كبيراً. ذهنه كان واضحاً بأنه يريد اللعب”.

وأضاف “تقريباً من المستحيل أن يحدث شيء (رحيله فيما تبقى من سوق الانتقالات)، وهذا السبب وراء إشراكه”.

وتابع “أعتقد أنها كانت مباراة رائعة بالنسبة لكلا الفريقين. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد جداً، وكنا صلبين للغاية، وخلقنا العديد من الفرص. في الشوط الأول، كانت 45 دقيقة رائعة، وشعرت بالخزي قليلاً لاستقبال هدف قبل الاستراحة”.

#بوتشيتينو #إريكسن #توتنهام

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