  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الإثنين 02 سبتمبر 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي خاراس وصوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر ثائر عزيز حلاحلة، والشاب بهاء يوسف عرعر، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى صالح العمور والشاب غسان أبو هشهش من بلدة يطا ومخيم الفوار جنوبا، والأسيرين المحررين هاشم الرجوب ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غرب المدينة، ونديم إبراهيم صبارنة من بلدة بيت أمر شمالا، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

العدو المشترك بين إسرائيل ومصر وحماس

هنية يصدر بيانا هاما حول قرار قطر بتخفيض نسبة الوقود المقدم لغزة

تطور خطير....وسائل إعلام لبنانية : الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع قرب الحدود

مجدلاني : تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لـ 10 آلاف أسرة محتاجة بغزة

لماذا هبطت طائرة عسكرية بمستشفى رمبام بعد عملية حزب الله؟

ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات

الأخبار الرئيسية

o

إذاعة الجيش الإسرائيلي : كانت تفصلنا 30 دقيقة عن الحرب

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة

20190902081402

خبير إسرائيلي : "نتنياهو راض، ونصر الله مبسوط... ولكن"

4

الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف

حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال