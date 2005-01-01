  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نوبة قلبية حادة لموظف من غزة تلقى من راتبه 55 شيكلا!

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نوبة قلبية حادة لموظف من غزة تلقى من راتبه 55 شيكلا!


غزة / سما /

قال رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي ما يعرف بـ "تفريغات 2005"، أن أحد الموظفين أصيب بنوبة قلبية حادة بعد أن ذهب إلى البنك لسحب راتبه ليجد أن 55 شيكلًا فقط هو ما أودع في حسابه.

وقال أبو كرش عبر صفحته على فيسبوك، إن الموظف نقل من أمام بنك فلسطين إلى مستشفى الشفاء.

وأشار أبو كرش إلى أن ما صرف من راتب للموظفين بغزة خاصةً تفريغات 2005، ما يصل إلى 50% فقط.

وبحسب مصادر بنكية، فإن ما صرف لكافة الموظفين لم يتجاوز الــ 80% بتصنيف 60% من الراتب الجديد، وأقل من 50% من باقي الراتب عن شهر 2 الذي كان من المفترض أن يتم صرفه بالكامل أسوةً بالضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

العدو المشترك بين إسرائيل ومصر وحماس

تطور خطير....وسائل إعلام لبنانية : الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع قرب الحدود

مجدلاني : تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لـ 10 آلاف أسرة محتاجة بغزة

لماذا هبطت طائرة عسكرية بمستشفى رمبام بعد عملية حزب الله؟

ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات

هنية يبعث برسالة الى خامنئي وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

20190902081402

خبير إسرائيلي : "نتنياهو راض، ونصر الله مبسوط... ولكن"

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة

4

الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف

حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال

12

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات