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طقس فلسطين :أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي

الإثنين 02 سبتمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين :أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي


رام الله /الايام/

يكون الجو اليوم، الإثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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