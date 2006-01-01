الوسط الأدبي المصري ينعي مصطفى اللباد

القاهرة/سما/



رحل الكاتب المصري مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، رئيس تحرير مجلة شرق نامه لللشؤون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى مصطفى اللباد عن عمر ناهز الـ54 عاما.

وللكاتب إصدارات عن دار الشروق بالقاهرة مثل كتاب "حدائق الأحزان-إيران وولاية الفقيه" عام 2006، وكتاب "تركيا بين تحديات ورهانات الخارج" بالاشتراك مع آخرين عام 2009.

وقد ساد حزن عميق الأوساط الفكرية والأدبية في القاهرة بالرحيل المبكر للكاتب، بينما نعاه كثير من الأدباء والشعراء ورجال السياسة المصريين.

وحصل اللباد على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994، وهو ابن الرسام الراحل محيي الدين اللباد المصمم الغرافيكي ورسام الكاريكاتير بمجلتي روز اليوسف وصباح الخير المصريتين.