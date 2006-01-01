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كاتب سعودي شهير مهاجما حزب الله: الشعب العربي كله مع إسرائيل

الأحد 01 سبتمبر 2019 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي شهير مهاجما حزب الله: الشعب العربي كله مع إسرائيل



هاجم الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين حزب الله اللبناني قائلاً:" ‏اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية ⁧‫لبنان‬⁩ لاجتثاث حزب الله‬⁩ ".
وقال في تغريدة له عبر"تويتر" لقد تغير المشهد تماما عن2006، وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه ⁧‫إسرائيل‬⁩ وحزب الله.
وأوضح ان هذ المفاهيم التي تغيرت أثبتت الأحداث أنها دولة سلام ن والمفهوم والثاني ان حزب الله ليس إلا الوجه القبيح لإيران‏. 
وختم تغريدته الغريبة بالقول:" سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل".
وسبق أن أثار هذا الكاتب الجدل حينما طالب  الاحتلال الإسرائيلي القيام بطرد الفلسطينيين من أرضهم وترحليهم إلى الأردن.

 

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