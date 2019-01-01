هنية يصدر بيان هام حول ما نشر عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم لغزة.

غزة / سما /

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول ما تم تناقله عبر عدة مواقع محلية عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة.

وأكد هنية بحسب بيانه، تواصله مع السفير القطري محمد العمادي عبر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس" عزت الرشق، حيث نفى العمادي أن يكون أدلى بأي تصريحات إعلامية حول الموضوع.

وأوضح العمادي، أنه فعلا أبلغ سلطات الاحتلال بتقليص نسبة المدفوعات للوقود احتجاجاً على موقفهم بتخفيض نسبة الوقود إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة قطر الممول لهذا الوقود، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة بتمويل الوقود لمحطة التوليد في غزة للتخفيف من معاناة المواطنين، بحسب البيان.

وعبرت الحركة عن تفهمها للاحتجاج القطري على موقف سلطات الاحتلال التي قامت بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع من جانب واحد، داعية في الوقت نفسه الجانب القطري إلى الاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة.

وتابع البيان "وقد استجاب السفير العمادي مشكورا لطلبنا، وأكد أنه قام بإبلاغ سلطات الاحتلال بعدم المساس بالتفاهمات المتفق عليها بخصوص المنحة القطرية دون التنسيق المسبق"، وعليه فقد أكد العمادي أنه سوف يستأنف توريد كمية الوقود كاملة.