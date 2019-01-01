لماذا هبطت طائرة عسكرية بمستشفى رمبام بعد عملية حزب الله؟

القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا بعد وقت قصير من عملية حزب الله عصر الأحد باستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية وموقعاً للجيش عند الحدود الشمالية قرب مستوطنة أفيفيم.

وذكرت القناة العبرية السابعة بأن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي أجْلَت عدداً من الجنود من الحدود الشمالية إلى مستشفى رمبام بعد حادثة إطلاق حزب الله الصواريخ المضادة.

وأشارت إلى أن مقاطع فيديو نشرت ظهرت فيها المروحية وهي تخلي من فيها من الجنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن متحدثاً باسم الجيش علق على ذلك رسمياً أنه لم تقع إصابات بين صفوف جنود الجيش.

وعلق مستشفى رمبام في بيان رسمي على الأمر بالقول: "تم فحص الجنود الذين وصلوا بطائرة هليكوبتر للعلاج إلى رامبام وتم إطلاق سراحهم دون علاج طبي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الجيش بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي: "في هذه اللحظة يمكنني أن أقدم أخباراً مهمة- ليس هناك ضحايا ولا إصابات ولا حتى خددش".

وقال متحدث باسم الجيش إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة من لبنان باتجاه قاعدة للجيش وسيارة عسكرية ولم يتم تحديد وقوع ضحايا لكن وقعت أضرار، ورد الجيش بنيران المدفعية على الأراضي اللبنانية.