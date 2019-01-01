فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية حزب الله جنوب لبنان

غزة / سما/

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة اللبنانية ضد الجيش الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم إن "المقاومة اللبنانية تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة الاحتلال".

من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة رد حزب الله نقلة نوعية مهمة في قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبرت في بيان لها، أن الرد "رسالة واضحة على قدرة المقاومة على الرد على أي تغول اسرائيلي وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال".

وأكدت حركة المجاهدين، أن "رد حزب الله المناسب وفي وضح النهار اسقاط لقوة الردع الصهيونية، وتغير في طبيعة الصراع مع الاحتلال".

وأضافت في بيان لها، أن من حق المقاومة اللبنانية الرد على خروقات واعتداءات جيش الاحتلال المتكررة ضد لبنان.

وقالت حركة المجاهدين، "إن قدرة المقاومة اللبنانية على ضبط القوة النارية ترسل رسالة قوية بأن المقاومة قادرة على اصابة أهدافها بدقة".

واعتبرت أن "المقاومة اليوم ترد باللغة التي يفهمها الاحتلال والتي تلجم أي حماقة تهدف للتفرد بالجبهات."

وحذرت من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاراضي العربية وعلى الاحتلال أن يتحمل تبعات ذلك.

وباركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين " قيادة حزب الله في لبنان العملية البطولية التي نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية على طريق مستوطنة افيفيم مما أدى الى تدمير الية عسكرية بالكامل ."

وقالت السرايا إن "هذا الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله يؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقوى القادر على لجم الاحتلال الاسرائيلي وتلقينه دروساً قاسية تسحق غطرسته وكبريائه."

‎وباركت حركة الأحرار العملية التي نفذها حزب الله وتؤكد أن من حق المقاومة الدفاع عن نفسها وعن لبنان وسيادتها.

وقالت الحركة:هذه العملية تهدف إلى تثبيت قواعد الاشتباك مع الاحتلال وهي رسالة ردع لوقف عدوانه المتواصل في المنطقة لاسيما على لبنان، نأمل أن تشكل هذه العملية بدأ مرحلة جديدة للرد العربي الفوري على عدوان الاحتلال.