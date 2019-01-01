وزارة الثقافة تُرشّح "برج اللّقلق" لجائزة الايسيسكو لأفضل مشروع ثقافي في القدس

رام الله / سما /

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، ترشيح جمعية برج اللقلق لجائزة الايسيسكو التي ستمنحها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة للمشروع الفائز خلال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة خلال الفترة من 17 كانون أول الى 19 من نفس الشهر.

وأكد أبو سيف أن الوزارة كانت حريصة على اختيار المؤسسة المقدسية المرشحة لنيل الجائزة عبر لجنة تحكيم محايدة، وأن اختيار برج اللقلق يأتي في ظل تعرض القائمين على الجمعية للاعتداء والقمع والتهديد والمصادرة، لما تقوم به هذه الجمعية من نشاط ثقافي وشبابي ودورها الكبير في الدفاع عن مكانة القدس في ظل ما تتعرض له العاصمة المحتلة من اعتداءات ممنهجة تستهدف مختلف القطاعات الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية، تمهيداً لخلخلة الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للمدينة، وفرض وعيٍ جديد يطال تاريخية القدس وعروبتها وانتمائها لعالمها الإسلامي.

وشدد على أن وزارة الثقافة ستستمر في خططها وبرامجها الداعمة للمشهد الثقافي المقدسي وستعمل بأقصى درجات الحرص على ابقاء القدس حاضرةً في وجدان العالم الحر الرافض للظلم، مؤكدا أن فلسطين ستنتصر بصمود ابنائها على أرضهم ومواجهة الاجراءات الاسرائيلية بمزيد من الصمود والعمل والابداع.