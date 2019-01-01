فلسطين تترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة

القاهرة /سما/

ترأست فلسطين اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 104 التي انطلقت اليوم الاحد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية لغرض الإعداد الملف الاقتصادي على أجندة الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر ‪يوم الخميس المقبل‬.

وقال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، إن رئاسة فلسطين اليوم هي دليل على ان فلسطين حاضرة وفاعلة لدعم القضايا العربية.

واضاف في كلمته، "هذا الاجتماع يأتي في ظروف غاية في الأهمية والتعقيد لبحث العديد من القضايا العربية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي"، مشير الى "اننا نسعى من اجل إنجاز تنمية اجتماعية حقيقية جوهرها الانسان ولهذا فنحن مطالبون بالعمل من اجل تطوير سياسات اجتماعية وانظمة حماية وخدمات اجتماعية لخدمة الأكثر الفئات هشاشة وضعف من مسنين وذوي إعاقة وأطفال ونساء وفقراء".

وقال، ان العمل العربي المشترك يسير بخطى ثابتة من أجل إنجاز مقاربات جديدة حول الفقر متعدد الأبعاد، ورفع شأن التمكين بمعناه الشامل والتمكين الاقتصادي على وجه الخصوص وتعزيز منظومة الحقوق والاستثمار بالموارد المحلية وتشجيع المبادرات.

وناقشت اللجنة المواضيع المطروحة على جدول أعمالها وهي جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103-104 فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية.

كما تمت مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة علي مستوى القمة والتي ستعقد في شهر آذار/ مارس 2020 فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في لبنان بداية 2019.