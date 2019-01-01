انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات

القدس المحتلة / سما /

انتهت بوادر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، بعد إعلان قيادة المنطقة الشمالية في الجيش العودة إلى روتين الحياة الطبيعي في كافة المناطق الحدودية مع لبنان، وفق قناة "كان" العبرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، وفق القناة 13 العبرية، إنه ليس هناك أي إصابات في الاستهداف الذي نفذه حزب الله.

وأضاف نتنياهو: لقد تعرضنا للهجوم بعدد من الصواريخ المضادة للدبابات من حزب الله ورددنا على ذلك بعشرات القذائف المدفعية، وأصدرت تعليمات بأن للجيش بأن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات.

وتابع: سنقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود اللبنانية، بناء على تطورات الموقف.

وأفادت قناة كان العبرية أنه صدرت تعليمات من الجيش بالعودة إلى الروتين في جميع مناطق الشمال، باستثناء الأنشطة الزراعية بالقرب من السياج الحدودي.

كما أشارت القناة 13 العبرية إلى أن الجيش أعاد فتح الطرقات التي أغلقت في الجليل الغربي بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة صوب شمال إسرائيل.

وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وسائل الإعلام التابعة لحزب الله أكدت أن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والحزب توقفت وأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي.

فيما أفاد موقع 0404 العبري بأن إسرائيل والجانب اللبناني يحاولان منع التصعيد في الشمال.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ناشد الولايات المتحدة وفرنسا باتخاذ إجراءات لمنع التصعيد.

كما دعت قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الهجمات والأعمال القتالية.

وتأتي العودة إلى الهدوء بعد ساعات من استهداف حزب الله مركبة عسكرية وموقع للجيش بقذائف موجهة في شمال إسرائيل، ادعى مقتل وإصابة من كانوا فيها، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعشرات القذائف المدفعية على قرية مارون الرأس في الجنوب اللبناني.

وأعلن حزب الله كما نلقت وسائل الإعلام العبرية، أنه عند الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.

وأفاد الجيش اللبناني وفق القناة العبرية السابعة أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت حوالي 40 قذيفة على قرية مارون الرأس.

وحسب القناة هاجم الجيش الإسرائيلي مبنىً أطلق منه عناصر حزب الله صواريخ مضادة صوب إسرائيل.